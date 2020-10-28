Назван регион с самой необычной погодой на этой неделе

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Стало известно, в каком регионе на текущей неделе зафиксируется самая необычная погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.

По словам специалиста, необычная погода фиксируется на юге Европейской России. Вильфанд особенно выделил Воронежскую область.

"На востоке области высокая и чрезвычайная пожарная опасность, еще возможны природные пожары. А на западе области – заморозки до минус 4 градусов", – пояснил эксперт.

Метеоролог предупредил, что в некоторых регионах РФ прогнозируется опасная погода. Так, сильный снег и ветер до 20 метров в секунду ожидается в республике Коми и Красноярском крае.

Синоптик также уточнил, что в ряде регионов России ожидается некомфортная и опасная погода.

"В Ненецком автономном округе осадки – снег, дождь, гололед, очень некомфортная погода, хотя и очень теплая для этого времени года. Аналогичная некомфортная погода в Алтайском крае, Кемеровской области", – заявил Вильфанд.

Некомфортная погода установится и на Урале. В частности, в Челябинской области пройдет сильный снег, местами возможна гололедица. Кроме того, прогнозируется усиление ветра до 25–27 метров в секунду.

Ранее стало известно, какая погода ожидает на этой неделе москвичей. Сообщалось, что ночи в столице будут достаточно теплыми.