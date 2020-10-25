Синоптики рассказали о потеплении в Москве на следующей неделе

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в Москве на следующей неделе ожидается сухая и теплая погода.

По его словам, температура будет выше нормы на три-четыре градуса. Днем будет около 9-11 градусов, а ночью – от 0 до 5 градусов тепла.

"Осадков не будет, будут часто прояснения, солнышко, что, безусловно, приятно в конце октября", – сказал он ТАСС.

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин ранее сообщил, что октябрь 2020 года в Москве может войти в историю самых теплых месяцев за весь период метеонаблюдений.