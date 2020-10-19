Синоптики обещают москвичам снег в ближайшие три ночи

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Снег ожидается в Москве в ближайшие три ночи, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замдиректора Гидрометцентра России Дмитрия Киктева.

Специалист рассказал, что в ближайшие дни зима будет только пробовать свои силы.

"Сегодня ночью может быть снег, так как температура ожидается в пределах 0 – плюс 2, а по области – от минус 2 до плюс 3 градусов", – добавил Киктев.

Он подчеркнул, что осадки могут быть как в виде снега, так и жидкие. И если по ночам снег в Москве более вероятен, то днем осадков не прогнозируют – в светлое время суток температура будет повышаться.

По словам Киктева, такая погода соответствует климатической норме, к концу недели москвичей ждет повышение температуры воздуха.

"День-другой – и она может опуститься ниже нормы, а потом снова будет подниматься выше климатической нормы", – пояснил специалист.

Ранее москвичи поделились кадрами первого снега. Эксперты рекомендуют горожанам "переобуть" свои авто и поменять летнюю резину на зимнюю.