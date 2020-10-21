Октябрь в Москве войдет в список самых теплых в истории

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что октябрь 2020 года в Москве войдет в историю самых теплых месяцев за весь период метеонаблюдений.

Ожидается, что среднемесячная температура будет выше нормы на 2,5-3 градуса. "Небольшое похолодание, которое идет сейчас, не изменит тренд", – отметил метеоролог в разговоре с ТАСС.

По словам Варакина, завершение месяца в Москве также будет аномально теплым. Синоптик указал, что потепление в Центральном федеральном округе (ЦФО) начнется в четверг, 22 октября.

По данным Гидрометцентра, в среду в столице ожидается 3-5 градусов тепла, в четверг – 6-8 градусов, в пятницу – 12-14. В субботу – 6-11 градусов, а воскресенье – 4-9 градусов.

Во вторник, 20 октября первый снег зафиксировали на столичной метеостанции ВДНХ.