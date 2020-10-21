Синоптики пообещали аномальное тепло в центральной России

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал о аномальном потеплении в регионах Центрального федерального округа (ЦФО).

По его словам, потепление начнется в четверг, 22 октября. Температура будет выше нормы на 1,5-2 градуса. Особенно теплые дни ожидаются в Черноземье, где в пятницу прогнозируется до 18 градусов выше ноля.

"Мы вернемся в такую теплую и хорошую осень, хоть и с дождями, но без заморозков", – сказал синоптик ТАСС. Однако Варакин указал, что период потепления будет коротким. Ночные заморозки вернутся в ЦФО уже в воскресенье.

По данным Гидрометцентра, в Москве в среду ожидается 3-5 градусов тепла, в четверг – 6-8 градусов, в пятницу – 12-14. В субботу температура будет довольно высокой – 6-11 градусов, но воскресенье вновь начнет опускаться – 4-9 градусов.

20 октября первый снег зафиксировали на столичной метеостанции ВДНХ. Помимо того, из-за порывистого ветра объявили желтый уровень погодной опасности.