Синоптики предупредили москвичей о сильном ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сильный ветер ожидается в Москве и Московской области 20 октября, сообщили в Гидрометцентре России.
Синоптики отметили, что скорость порывов может достигать 15 метров в секунду. В связи с этим в Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности.
"Период предупреждения – с 1:00 20 октября до 16:00 20 октября", – сообщили в Гидрометцентре.
Уточняется, что в Московской области он будет действовать с 23:00 19 октября до 17:00 20 октября.
Ранее синоптики сообщили, что в ближайшие дни в столице произойдет похолодание с сильными осадками. Замдиректора Гидрометцентра Дмитрий Киктев предупредил, что в ближайшие три ночи в Москве может выпасть снег. Это связано с низкими температурами – ночью ожидаются минусовые показатели.
Однако к концу рабочей недели начнется потепление. По словам Киктева, в четверг дневная температура составит от +6 до +11 градусов. В пятницу же воздух может прогреться до 14 градусов тепла.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд призвал россиян не ждать возвращения бабьего лета. Он отметил, что в этом году оно было на редкость длинным и продолжалось почти до середины октября.
"Утро": переменная облачность и до 7 градусов тепла ожидаются в Москве 19 октября
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: