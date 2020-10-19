Синоптики предупредили москвичей о сильном ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сильный ветер ожидается в Москве и Московской области 20 октября, сообщили в Гидрометцентре России.

Синоптики отметили, что скорость порывов может достигать 15 метров в секунду. В связи с этим в Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности.

"Период предупреждения – с 1:00 20 октября до 16:00 20 октября", – сообщили в Гидрометцентре.

Уточняется, что в Московской области он будет действовать с 23:00 19 октября до 17:00 20 октября.

Ранее синоптики сообщили, что в ближайшие дни в столице произойдет похолодание с сильными осадками. Замдиректора Гидрометцентра Дмитрий Киктев предупредил, что в ближайшие три ночи в Москве может выпасть снег. Это связано с низкими температурами – ночью ожидаются минусовые показатели.

Однако к концу рабочей недели начнется потепление. По словам Киктева, в четверг дневная температура составит от +6 до +11 градусов. В пятницу же воздух может прогреться до 14 градусов тепла.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд призвал россиян не ждать возвращения бабьего лета. Он отметил, что в этом году оно было на редкость длинным и продолжалось почти до середины октября.