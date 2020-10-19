Москвичей предупредили о порывистом ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Гидрометцентре объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье, передает RT.

Предупреждение о потенциально опасной погоде из-за порывистого ветра будет действовать до 22:00 20 октября. Синоптики предупредили горожан, что в ближайшее дни в столице ожидается похолодание с сильными осадками.

Ранее замдиректора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев рассказал, что предстоящей ночью в городе возможен снег. По его словам, столбики термометров в это время могут опуститься до 0 градусов.

При этом метеоролог заявил, что уже к концу рабочей недели в городе температура воздуха может достигнуть 14 градусов тепла. Он отметил, что в целом в течение недели погода будет не такой влажной, как в прошлые сутки.

