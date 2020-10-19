Синоптики рассказали о "необычной" погоде в европейской части России

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в пятницу, 23 октября, в европейской части России установится "необычная" погода.

По его словам, в этот день приблизится ложбина низкого давления и произойдет изменение циркуляции. В этой связи температура повысится и дожди станут сильнее.

Осадки усилятся в четверг во второй половине дня. В пятницу температура воздуха достигнет 13 градусов, что на три градуса выше нормы, отметил Вильфанд РИА Новости.

При этом сохранятся облачность и дожди, а затем вновь похолодает. Синоптик уточнил, что такой прогноз касается Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

По данным метеорологов, октябрь 2020 года в столице может побить рекорд тепла. Средние показатели температуры в этом месяце находятся на уровне чуть выше 12 градусов.