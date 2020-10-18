МЧС продлило экстренное предупреждение из-за непогоды до понедельника

Сотрудники МЧС продлили экстренное предупреждение в городе из-за непогоды до понедельника, передает телеканал Москва 24.

По данным министерства, в столице ожидается дождь с мокрым снегом, а также ветер с порывами до 20 метров в секунду. По прогнозам специалистов, за сутки в городе может выпасть до трети месячной нормы осадков. Атмосферное давление составит 733 миллиметра ртутного столба.

Городские службы переведены в режим повышенной готовности. Они предоставят экстренную помощь в случае падения дерева, повреждения линии электропередач, кровли здания, дорожных знаков и указателей.

В воскресенье столбики термометров поднимутся максимум до +7 градусов. Синоптики предупредили горожан, что пасмурная погода с низким атмосферным давлением может оказать негативное воздействие на метеозависимых людей и граждан с хроническими заболеваниями.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфан призвал россиян не ждать возвращения бабьего лета в текущем году. Метеоролог пояснил, что для бабьего лета характерна теплая погода, при которой можно находиться на улице без головных уборов и курток.

