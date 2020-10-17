Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды

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В Москве городские службы перевели в режим повышенной готовности. Это связано с ухудшением погодных условий. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что с 21:00 субботы до 15:00 воскресенья в столичном регионе ожидается дождь и мокрый снег. Порывы ветра могут достигать 17–20 метров в секунду.

"Утром местами возможна гололедица. В связи с этим приведены в готовность все службы, предназначенные для ликвидации последствий непогоды", – приводит Агентство "Москва" слова Бирюкова.

Так, аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов начали круглосуточное дежурство. Они предоставят экстренную помощь в случае падения дерева, повреждения линии электропередач, кровли здания, дорожных знаков и указателей.

Кроме этого, возможные источники аварийного питания также переведены в готовность. Это сделали электросетевые организации по соответствующему указанию.

Бирюков подчеркнул, что в столице предприняты меры по защите от порывов ветра различных объектов. В случае необходимости в городе проведут противогололедную обработку особо опасных мест на дорогах.

"В настоящее время проводится информирование граждан об ухудшении погодных условий. Информация направляется в смс-сообщениях и транслируется на городских видеоэкранах", – рассказал заммэра, добавив, что горожанам и водителям стоит быть внимательнее на улице и дорогах.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 18 октября, в Москве может выпасть до одной трети месячной нормы осадков.

Также синоптики рассказали москвичам о ветре и мокром снеге в выходные. Предупреждение о погодной опасности будет действовать с 21:00 17 октября до 21:00 18 октября.

