Синоптики предупредили москвичей о ветре и мокром снеге в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина

В столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует с 21:00 17 октября до 21:00 18 октября. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

В Москве ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 15–20 метров в секунду. Также в столице и области ожидается дождь и мокрый снег.

Синоптики прогнозируют до +5... +7 градусов в субботу и до +6... +8 градусов – в воскресенье.

Ранее жителей столицы предупредили о возможных слабых ночных заморозках в предстоящие выходные. Также синоптики сообщили о начале сезона предзимья в центре европейской части России. В этот период иногда возможно потепление.