Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ветра

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Городские службы перевели в режим повышенной готовности в связи с усилением ветра в столице. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в столичном регионе до 21:00 ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. В связи с этим приведены в готовность все службы, предназначенные для ликвидации последствий непогоды", – приводит Агентство "Москва" его слова.
По словам заместителя мэра Москвы, дежурят круглосуточно аварийные бригады инженерных компаний, а также префектур округов.
Как отметил Бирюков, службы готовы оперативно устранять последствия падения деревьев, повреждений линии электропередачи, дорожных знаков. Также электросетевым организациям поручили подготовить все возможные источники аварийного питания.
Глава комплекса городского хозяйства обратился к жителям Москвы с просьбой соблюдать осторожность, находясь на улице. Водителям рекомендовано не парковать машины под деревьями.
Ранее москвичей предупредили о ночных заморозках в выходные. По прогнозам синоптиков, температура воздуха снизится на 4–5 градусов относительно нормы.
"Атмосфера": москвичей предупредили о сильном ветре
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