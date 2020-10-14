Москвичей предупредили о ночных заморозках в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Синоптики предупредили о возможных слабых ночных заморозках в столичном регионе в предстоящие выходные, 17 и 18 октября. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

"В пятницу с отходом циклонического вихря в столичный регион с севера устремятся холодные воздушные массы, сводя к минимуму суточный ход температуры", – объяснили эксперты.

Согласно прогнозам специалистов, 16 октября в ночное время в столице будет до плюс 5–7 градусов тепла. В области этот показатель в среднем будет ниже, от 3 до 8 градусов.

В дневное время в Москве температура воздуха поднимется до 7–9 градусов тепла, а в Подмосковье установится на отметке 2–7 градусов.

Что касается выходных, то в столичном регионе будет холоднее на 4–5 градуса относительно нормы. При этом синоптики не исключают, что в столице возможен мокрый снег.

