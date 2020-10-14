Температура в столице почти достигла рекорда времен Александра III

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дневная температура в среду в Москве составила 18,4 градуса тепла. Такие показатели для столицы являются аномально высокими. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

"Чуть-чуть сегодня не хватило температуре в Москве до рекорда, который был установлен еще в 1889 году, почти 130 лет назад. Это еще было время правления Александра III. Тогда была зафиксирована температура 19 градусов выше нуля, а сегодня 18,4 градуса было зафиксировано в 16:00, и выше она уже не будет", – сказал Вильфанд.

Метеоролог добавил, что в четверг погода еще будет комфортной, однако в пятницу температура может опуститься ниже 10 градусов.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что на предстоящих выходных в столице может выпасть снег. По ее словам, в выходные в дневное время столбики термометров не превысят 5–7 градусов, также возможно усиление ветра.

Метеоролог отметила, что температура установится в пределах климатической нормы, однако для москвичей это будет резким похолоданием, потому что сейчас фон температуры на 5–6 градусов выше нормы.

По данным синоптиков, октябрь 2020 года в столице может побить рекорды тепла. Средние показатели температуры в этом месяце находятся на уровне чуть выше 12 градусов. При этом, как отмечают специалисты, о рекорде можно будет говорить только в конце месяца.

