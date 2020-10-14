Температура в столице почти достигла рекорда времен Александра III

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Дневная температура в среду в Москве составила 18,4 градуса тепла. Такие показатели для столицы являются аномально высокими. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
"Чуть-чуть сегодня не хватило температуре в Москве до рекорда, который был установлен еще в 1889 году, почти 130 лет назад. Это еще было время правления Александра III. Тогда была зафиксирована температура 19 градусов выше нуля, а сегодня 18,4 градуса было зафиксировано в 16:00, и выше она уже не будет", – сказал Вильфанд.
Метеоролог добавил, что в четверг погода еще будет комфортной, однако в пятницу температура может опуститься ниже 10 градусов.
Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что на предстоящих выходных в столице может выпасть снег. По ее словам, в выходные в дневное время столбики термометров не превысят 5–7 градусов, также возможно усиление ветра.
Метеоролог отметила, что температура установится в пределах климатической нормы, однако для москвичей это будет резким похолоданием, потому что сейчас фон температуры на 5–6 градусов выше нормы.
По данным синоптиков, октябрь 2020 года в столице может побить рекорды тепла. Средние показатели температуры в этом месяце находятся на уровне чуть выше 12 градусов. При этом, как отмечают специалисты, о рекорде можно будет говорить только в конце месяца.
"Атмосфера": похолодание придет в столицу к выходным
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: