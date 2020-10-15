Синоптик объявил о приходе предзимья в центр европейской части России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В центре европейской части России начинается сезон предзимья. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.
"Прямо с 15 числа в центре европейской России заметные изменения: вместо южных потоков будут западные, а потом северо-западные, а затем и северо-северо-западные, будет резкое понижение температуры", – сообщил синоптик.
Специалист пояснил, что в метеорологической среде принято разделять год на 6 сезонов, а не на 4. В частности, лето делится на 2 части, а также существует предзимье.
Вильфанд подчеркнул, что у данных сезонов не существует точных дат наступления и окончания.
"Температурный фон будет около и даже ниже нормы", – заявил он.
В период предзимья возможны периоды потепления. При этом до конца рабочей недели жителей центра европейской части России ждет "настоящая суровая осень".
"После такой "чудесной" погоды все ощутят себя несчастными. <...> Будет такая борьба между осенью и зимой", – заключил Вильфанд.
Ранее москвичей предупредили о ночных заморозках в выходные. Температура воздуха снизится на 4–5 градуса относительно нормы.
По этой причине Дептранс призвал автомобилистов сменить резину. Как отметили специалисты, при минусовой температуре летняя резина уже не способна удержать автомобиль на дороге.
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