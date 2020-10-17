Москвичей предупредили о снеге и сильном ветре в воскресенье

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В воскресенье, 18 октября, в Москве может выпасть до одной трети месячной нормы осадков, сообщает центр погоды "Фобос".

По прогнозам синоптиков, предстоящей ночью в столице температура воздуха составит до плюс 2–4 градусов. Ожидается мокрый снег и сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что прошедшая ночь стала самой холодной в городе с начала осени. Температура воздуха опустилась до плюс 1,9 градуса.

Также синоптики рассказали москвичам о ветре и мокром снеге в выходные. Предупреждение о погодной опасности будет действовать с 21:00 17 октября до 21:00 18 октября.

Как заявлял научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в центр европейской части России пришло предзимье. Специалист отмечал, что температурный фон будет варьироваться около или ниже нормы.