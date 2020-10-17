Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

14:00

Москвичей предупредили о снеге и сильном ветре в воскресенье

общество погода

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В воскресенье, 18 октября, в Москве может выпасть до одной трети месячной нормы осадков, сообщает центр погоды "Фобос".

По прогнозам синоптиков, предстоящей ночью в столице температура воздуха составит до плюс 2–4 градусов. Ожидается мокрый снег и сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что прошедшая ночь стала самой холодной в городе с начала осени. Температура воздуха опустилась до плюс 1,9 градуса.

Также синоптики рассказали москвичам о ветре и мокром снеге в выходные. Предупреждение о погодной опасности будет действовать с 21:00 17 октября до 21:00 18 октября.

Как заявлял научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в центр европейской части России пришло предзимье. Специалист отмечал, что температурный фон будет варьироваться около или ниже нормы.

Москвичей предупредили о заморозках, сильном ветре и мокром снеге

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать