Субботняя ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице в ночь на субботу температура воздуха опустилась до плюс 1,9 градуса. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на метеобюро Москвы.

"Прошедшая ночь стала самой холодной в городе с начала осени", – сказал собеседник агентства.

Абсолютный минимум температуры для 17 октября был зафиксирован в 1911 году, тогда в городе было зафиксировано минус 12,3 градуса, свидетельствуют данные метеонаблюдений.

В субботу днем, по прогнозам синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями. В дневные часы воздух прогреется до 5–7 градусов тепла. При этом ночью температура может опуститься до нуля градусов.

Ранее синоптики рассказали москвичам о ветре и мокром снеге в выходные. Предупреждение о погодной опасности будет действовать с 21:00 17 октября до 21:00 18 октября.

Как заявлял научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в центр европейской части России пришло предзимье. Специалист отмечал, что температурный фон будет варьироваться около или ниже нормы.