Облачная с прояснениями погода установится в субботу в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Облачная погода с прояснениями погода установится в Москве в субботу. Об этом информирует сайт Гидрометцентра России.
По прогнозам синоптиков, в городе не ожидается осадков. Днем воздух прогреется до 5–7 градусов тепла. При этом ночью температура может опуститься до нуля градусов.
Кроме того, днем будет дуть восточный ветер со скоростью 1 метр в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 751 миллиметр ртутного столба.
В Подмосковье в субботу температура воздуха составит от 3 до 8 градусов. При этом ночью в некоторых районах она опустится до минус 2 градусов.
Ранее синоптики рассказали москвичам о ветре и мокром снеге в выходные. Предупреждение о погодной опасности будет действовать с 21:00 17 октября до 21:00 18 октября.
Как заявлял научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в центр европейской части России пришло предзимье. Специалист отмечал, что температурный фон будет варьироваться около или ниже нормы.
Москвичей предупредили о заморозках, сильном ветре и мокром снеге
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