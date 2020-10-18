Вильфанд призвал не ждать возвращения бабьего лета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жителей России призвали не ждать возвращения бабьего лета в текущем году. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог пояснил, что для бабьего лета характерна теплая погода, при которой можно находиться на улице без головных уборов и курток.

"Бабье лето – это 17–19 градусов, конечно, никаких признаков такого тепла нет", – подчеркнул Вильфанд в беседе с ТАСС.

Он также отметил редчайшую длительность погодного явления. В этом году оно продолжалось почти до середины октября.

Ранее Вильфанд сообщил о приходе аномальной погоды в ряд российских регионов. В частности, в Центральном федеральном округе на следующей неделе прогнозируется прохладная погода.

Кроме того, специалист объявил о приходе предзимья в центр европейской части России. Он отмечал, что температурный фон будет варьироваться около или ниже нормы.