Синоптик сообщил о приходе аномальной погоды в ряд российских регионов

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Стало известно о приходе аномальной погоды в ряд российских регионов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

Так, в некоторых регионах на следующей неделе прогнозируется "невероятное тепло".

"Температура выше нормы на 12–14 градусов на севере Якутии и на Камчатке выше нормы на следующей неделе", – сообщил синоптик.

Он пояснил, что даже при такой аномалии температура на севере Якутии будет варьироваться от нуля до минус 4 градусов.

В то же время, в регионах Северо-западного и Центрального федеральных округов на следующей неделе ожидается аномально холодная погода.

"Там температура на 1–2 градуса ниже нормы будет в середине недели", – заключил синоптик.

Ранее Вильфанд объявил, что в центр европейской части России пришло предзимье. Специалист отмечал, что температурный фон будет варьироваться около или ниже нормы.

Так, в воскресенье в Москве может выпасть до одной трети месячной нормы осадков. Кроме того, в столице ожидается мокрый снег и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.