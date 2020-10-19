Синоптики сообщили о потеплении в Москве к концу рабочей недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

К концу рабочей недели в столице температура воздуха может достигнуть 14 градусов тепла, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замдиректора Гидрометцентра России Дмитрия Киктева.

Он отметил, что в течение недели погода в городе будет не такой влажной, как в прошлые сутки. Синоптик заявил, что в начале недели в Москве продолжится тенденция к похолоданию.

"Мы будем находиться на западной периферии этого циклона, для него характерны воздушные потоки северной составляющей, поэтому достаточно холодно. Температура в городе – от 0 до плюс 2, а по области заморозки – от минус 2 до плюс 3 градусов, облачно с прояснениями, ожидаются небольшие осадки и ветер до 15 метров в секунду", – сказал Киктев.

Однако впоследствии температура будет подниматься. По словам Киктева, во вторник и среду будет от 4 до 6 градусов тепла, однако уже в четверг дневная температура составит от +6 до +11 градусов. В эти дни также ожидаются небольшие дожди, сообщил синоптик.

В пятницу днем воздух может прогреться до 14 градусов тепла, заявил Киктев. В то же время в столице по-прежнему будет облачно и будет сохраняться высокая вероятность появления дождей.

По словам синоптика, в выходные дни температура в Москве также будет выше климатической нормы. Киктев отметил, что в субботу воздух прогреется до показателей в +6 – +11 градусов, в воскресенье – от 5 до 10 градусов тепла.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд призвал россиян не ждать возвращения бабьего лета. Он отметил, что в этом году оно было на редкость длинным и продолжалось почти до середины октября.

В то же время, по словам синоптика, в ряде российских регионов ожидается аномальная погода. Он отметил, что на следующей неделе на территории некоторых субъектов температура будет выше климатической нормы.

В Москве сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха может достигнуть показателя +7 градусов. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба.