Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В понедельник, 19 октября, в столице и Московской области ожидается облачная с прояснениями погода и до 7 градусов тепла, говорится на портале "Метеоновости".

"Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдут небольшие осадки", – говорится в собщении.

По прогнозам синоптиков, воздух в городе прогреется до 5–7 градусов, в Подмосковье – до плюс 7 градусов. Ветер подует западного направления, его скорость составит 5–10 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 60%, отмечают синоптики.

Как ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, 23 октября в европейской части России установится "необычная" погода. По его словам, в этот день приблизится ложбина низкого давления и произойдет изменение циркуляции. В этой связи температура повысится и дожди станут сильнее. Осадки усилятся в четверг во второй половине дня.

По данным метеорологов, октябрь 2020 года в столице может побить рекорд тепла. Средние показатели температуры в этом месяце находятся на уровне чуть выше 12 градусов.