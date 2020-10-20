Первый снег зафиксировали на метеостанции ВДНХ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Первый снег этой осенью в Москве зафиксировали на базовой метеостанции ВДНХ, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды Фобос Евгений Тишковец.

Снег выпал в 14:00 в результате прохождения вторичного холодного атмосферного фронта в глубоком тылу североатлантического циклона в Москве, пояснил метеоролог.

Тишковец отметил, что в заряде снега видимость ухудшилась до четырех километров, а температура воздуха понизилась с 4,6 до 3,1 градуса. То есть наметился обратный суточный ход, подчеркнул специалист.

По его словам, благодаря влиянию гребня антициклона с запада в городе немного распогодится, но столбики термометров опустятся до околонулевых значений. В Подмосковье возможны заморозки до -2. На дорогах и тротуарах местами образуется гололедица.

Ранее сообщалось, что первый снег наблюдается на северо-западе и в центре столицы. Дождь со снегом шел в Щукине, Тверском районе, а также на ВДНХ.

Из-за порывистого ветра в столице объявили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 16:00 20 октября в столице и до 17:00 – в Московской области.

В Подмосковье также ветер может достигать скорости 17 метров в секунду. В связи с этим жителям региона посоветовали обходить шаткие строения и здания с неустойчивой кровлей. Также им порекомендовали не стоять рядом с деревьями.