Первый снег пошел в столице

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Первый снег наблюдается в данный момент на северо-западе и в центре столицы. Дождь со снегом идет в Щукине, Тверском районе, а также на ВДНХ.

Ранее в столице объявили желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра. Предупреждение будет действовать до 16:00 20 октября в столице и до 17:00 – в Московской области.

В Подмосковье также ветер может достигать скорости 17 метров в секунду. В связи с этим жителям региона посоветовали обходить шаткие строения и здания с неустойчивой кровлей. Также им порекомендовали не стоять рядом с деревьями.

По словам синоптиков, в ближайшие дни в Москве может выпасть снег. Это связано с похолоданием и появлением первых ночных заморозков. В дневное время суток появления снега в Москве не ожидается, сообщили синоптики.

В то же время в конце недели погодные условия в столице станут более комфортными. Отмечалось, что уже в четверг воздух прогреется до +11 градусов. В пятницу температура в Москве может подняться до 14 градусов тепла.

