Синоптики рассказали о потеплении в России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Синоптики прогнозируют потепление в европейской части России в конце недели. Об этом сообщает центр "Фобос". Ожидается, что температура воздуха будет на 5-7 градусов выше среднестатистической для третьей декады октября.

"Столбики термометров в пятницу поднимутся до 9-12 градусов в большинстве регионов Центрального федерального округа. В регионах Черноземья и Среднего Поволжья до +13...+16 градусов", – говорится в сообщении.

В более восточных регионах также ожидается потепление. По словам специалистов, на юге Башкирии и в Оренбургской области к началу выходных температура повысится до 13 градусов.

Ранее синоптики сообщили, что в ближайшие дни в столице произойдет похолодание с сильными осадками. Замдиректора Гидрометцентра Дмитрий Киктев предупредил, что в ближайшие три ночи в Москве может выпасть снег. Это связано с низкими температурами – ночью ожидаются минусовые показатели.