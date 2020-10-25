Сухая аномально теплая погода сохранится в столице до 29 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сухая аномально теплая погода сохранится в городе до четверга. Прогнозом поделились в центр погоды "Фобос" на сайте.

По данным синоптиков, в столице вплоть до 29 октября будет аномально теплая погода с дневной температурой до плюс 10-13 градусов. Однако уже с 30 октября москвичей ждет до плюс 10 градусов. В пятницу в Москве в связи с дождевыми тучами сократится приток солнечного тепла.

Ранее синоптики рассказали о потеплении в Москве на следующей неделе. Ожидается сухая и теплая погода.

Кроме того, руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщал, что октябрь этого года в столице может войти в историю самых теплых месяцев за весь период метеонаблюдений.