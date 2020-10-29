Синоптик рассказал о погоде предстоящей зимой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Температура воздуха предстоящей зимой будет превышать норму на несколько градусов, заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, в целом зимний период будет мягким.
"Ноябрь будет на 1,5–2 градуса выше нормы с ощутимым дефицитом осадков. Декабрь – на 2,5–3 градуса теплее нормы, по осадкам должны укладываться в климатическую норму", – приводит РИА Новости слова эксперта.
Тишковец подчеркнул, что в январе ожидается аномально теплая погода. Температура воздуха окажется выше нормы на 3,5–4 градуса. В большинстве своем это коснется Центральной России.
В зимний период ожидается много оттепелей. При этом количество осадков будет в пределах нормы.
"И февраль выше нормы на 3 градуса. Зимний сезон будет подтверждать тренд на особый вклад на глобальное потепление, зима в этом смысле более аномальна в тепловом варианте, чем летний период", – рассказал синоптик.
Он заключил, что повтора рекордно теплой зимы прошлого сезона не будет.
Ранее сообщалось, что температурный режим в столице вернется к значениям климатической нормы к воскресенью, 1 ноября. Кроме того, синоптики обещают переменную облачность, но осадков не ожидается.
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