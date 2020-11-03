Синоптик сообщил, когда дневная температура в Москве опустится ниже нуля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Дневная температура в Москве опустится ниже нуля с 15 ноября, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он подчеркнул, что столбики термометров после окончания первой декады ноября приблизятся к нулю. Уже во второй половине месяца показатели опустятся ниже нуля.

"Но это очень приблизительные прикидки, лучше об этом говорить в конце недели", – цитирует синоптика РИА Новости.

Ранее Вильфанд пообещал россиянам зиму холоднее предыдущей. Специалист также отметил неоднородность наступающего времени года.

