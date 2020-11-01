Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Октябрь в столице стал самым теплым в истории метеонаблюдений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалисты центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.
Синоптик рассказал, что среднемесячная температура в октябре составила +9,3 градуса. Такие показатели побили рекорд 1967 года, когда средняя температура составляла +9 градусов.
По прогнозам метеоролога, ноябрь в столице удержит планку октября и будет теплее положенного норме. Леус отметил, что в среднем температура будет превышать показатели на 1,5–2 градуса.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что предстоящая зима будет теплой в большинстве российских регионов. Специалист отметил, что прогноз не исключает и вероятность значительных морозов.
Вильфанд выразил мнение, что в январе погода сохранится в пределах климатической нормы на большей части России. При этом на юге европейской части страны будет фиксироваться температура выше нормы.
Тем временем в воскресенье москвичей ждет облачная погода с кратковременными дождями. Температура воздуха в Москве составит от +5 до +7 градусов, в Подмосковье ожидается до +8. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду.
Синоптик рассказал о погоде в выходные
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