Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Октябрь в столице стал самым теплым в истории метеонаблюдений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалисты центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

Синоптик рассказал, что среднемесячная температура в октябре составила +9,3 градуса. Такие показатели побили рекорд 1967 года, когда средняя температура составляла +9 градусов.

По прогнозам метеоролога, ноябрь в столице удержит планку октября и будет теплее положенного норме. Леус отметил, что в среднем температура будет превышать показатели на 1,5–2 градуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что предстоящая зима будет теплой в большинстве российских регионов. Специалист отметил, что прогноз не исключает и вероятность значительных морозов.

Вильфанд выразил мнение, что в январе погода сохранится в пределах климатической нормы на большей части России. При этом на юге европейской части страны будет фиксироваться температура выше нормы.

Тем временем в воскресенье москвичей ждет облачная погода с кратковременными дождями. Температура воздуха в Москве составит от +5 до +7 градусов, в Подмосковье ожидается до +8. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду.

