Зима будет теплой в большинстве регионов РФ – Гидрометцентр

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Предстоящая зима будет теплой в большинстве российских регионов. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Специалист отметил, что прогноз не исключает и вероятность значительных морозов.
"Погода будет неоднородной. В декабре практически повсеместно температура ожидается около и выше нормы, особенно высокая температура прогнозируется на севере европейской территории России, северной половине Западной Сибири, Красноярского края и Якутии", – сообщил специалист в интервью ТАСС.
Вильфанд выразил мнение, что в январе погода сохранится в пределах климатической нормы на большей части России. При этом на юге европейской части страны будет фиксироваться температура выше нормы.
"В феврале вся европейская часть страны с повышенной температурой, на остальной территории – около нормы, но на положительном фоне", – заключил специалист.
Ранее Вильфанд призвал москвичей отложить подготовку к зиме. Он заявил, что в столице в ближайшее время выпадения снега не ожидается.
Синоптик рассказал, когда в Москве выпадет снег
О погоде в Москве предстоящей зимой также рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, в целом зимний период будет мягким.
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