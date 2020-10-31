Зима будет теплой в большинстве регионов РФ – Гидрометцентр

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Предстоящая зима будет теплой в большинстве российских регионов. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Специалист отметил, что прогноз не исключает и вероятность значительных морозов.

"Погода будет неоднородной. В декабре практически повсеместно температура ожидается около и выше нормы, особенно высокая температура прогнозируется на севере европейской территории России, северной половине Западной Сибири, Красноярского края и Якутии", – сообщил специалист в интервью ТАСС.

Вильфанд выразил мнение, что в январе погода сохранится в пределах климатической нормы на большей части России. При этом на юге европейской части страны будет фиксироваться температура выше нормы.

"В феврале вся европейская часть страны с повышенной температурой, на остальной территории – около нормы, но на положительном фоне", – заключил специалист.

Ранее Вильфанд призвал москвичей отложить подготовку к зиме. Он заявил, что в столице в ближайшее время выпадения снега не ожидается.

Синоптик рассказал, когда в Москве выпадет снег

О погоде в Москве предстоящей зимой также рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, в целом зимний период будет мягким.