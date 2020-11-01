Облачная погода и небольшой дождь ожидаются в столичном регионе в воскресенье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Синоптики рассказали, что 1 ноября в столичном регионе ожидается облачная погода. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
Кроме того, в воскресенье могут быть небольшие дожди. Температура воздуха в Москве составит от +5 до +7 градусов, в Подмосковье ожидается до +8.
"Предстоящим днем Москва и Подмосковье окажутся на периферии антициклона. Атмосферное давление будет расти и в середине дня составит 755 миллиметра ртутного столба. Во второй половине дня к региону приблизится атмосферный фронт. При облачной погоде местами пройдет небольшой дождь", – сказано в сообщении.
Также синоптики предупредили о ветре северо-восточного направления. Его скорость составит 5 – 10 метров в секунду. Влажность воздуха будет порядка 60 процентов.
Ранее сообщалось, что московская осень 2020 года может стать рекордно теплой за всю историю наблюдений.
По словам синоптиков, в первые два осенних месяца аномалия сезонной температуры воздуха в столице составила плюс 3,6 градуса. При этом сентябрь продемонстрировал второй исторический результат, а октябрь может установить его.
Синоптик рассказал о погоде в выходные
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