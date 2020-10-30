Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московская осень 2020 года может стать рекордно теплой за всю историю наблюдений. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

По словам синоптиков, в первые два осенних месяца аномалия сезонной температуры воздуха в столице составила плюс 3,6 градуса. При этом сентябрь продемонстрировал второй исторический результат, а октябрь может установить его.

"Расчеты гидродинамических моделей показывают, что и первая половина ноября будет теплее многолетних значений. Поэтому велика вероятность, что осень 2020 года окажется рекордно теплой", – подчеркнули специалисты.

На данный момент температурный рекорд удерживает осень 1974 года. Тогда температура воздуха превысила климатическую норму на 2,9 градуса.

В Гидрометцентре ожидают теплый ноябрь на большей части территории РФ. Средняя месячная температура воздуха на европейской территории страны ожидается на 1–2 градуса выше средних многолетних значений.

