Москвичей ждут последние теплые выходные осени

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Последние теплые дни осени ожидают москвичей в выходные. Об этом РИА Новости сообщила главный эксперт метеобюро столицы Татьяна Позднякова.

Специалист отметила, что в субботу и воскресенье днем температура поднимется до 10 градусов, ночью ожидается до 8 градусов тепла. По словам Поздняковой, столбики термометров снова поднимутся выше климатической нормы.

"В субботу местами возможен небольшой дождь, в воскресенье существенных осадков не ожидается", – добавила эксперт.

Однако, по словам Поздняковой, в выходные в столице прогнозируют ветер и высокую влажность, поэтому ощущаться такая температура будет несколько ниже.

"В субботу порывы северо-западного ветра могут достигать 12–17 метров в секунду", – сообщила эксперт.

Ранее москвичей предупредили об усилении ветра. В столице и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности 5–7 ноября из-за ветра с порывами до 18 метров в секунду.