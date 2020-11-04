Московские фонтаны законсервировали на зиму – заммэра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице завершились работы по консервации городских фонтанов на время холодов. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по консервации фонтанов на зимний период", – объявил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По словам представителя мэрии, процесс происходит в несколько этапов. Сначала из системы сливают воду, затем промывают чаши и скульптуры фонтанов. Кроме того, необходимо продуть трубопроводы, прочистить фильты, а также демонтировать подводные фонари.
Бирюков подчеркнул, что после консервации объекты снова начинают готовить, но уже к следующему сезону. Каждое последующее открытие подразумевает оценку качества инженерных систем и промыв чаши фонтанов со специальным раствором. Суммарно этот процесс занимает до 25 дней.
В нынешнем году сезон фонтанов в Москве был продлен до 10 октября. Это решение было принято на фоне аномально теплой столичной погоды.
Светодинамический фонтан на территории музея-заповедника "Царицыно" законсервировали на зиму еще в конце октября. Уникальное сооружение располагается на острове, инженерная часть включает в себя 80 насосов, более 3 000 светильников, музыкальную станцию. Объект накрыли специальным куполом.
В Москве завершился сезон фонтанов
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