Московские фонтаны законсервировали на зиму – заммэра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице завершились работы по консервации городских фонтанов на время холодов. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по консервации фонтанов на зимний период", – объявил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам представителя мэрии, процесс происходит в несколько этапов. Сначала из системы сливают воду, затем промывают чаши и скульптуры фонтанов. Кроме того, необходимо продуть трубопроводы, прочистить фильты, а также демонтировать подводные фонари.

Бирюков подчеркнул, что после консервации объекты снова начинают готовить, но уже к следующему сезону. Каждое последующее открытие подразумевает оценку качества инженерных систем и промыв чаши фонтанов со специальным раствором. Суммарно этот процесс занимает до 25 дней.

В нынешнем году сезон фонтанов в Москве был продлен до 10 октября. Это решение было принято на фоне аномально теплой столичной погоды.

Светодинамический фонтан на территории музея-заповедника "Царицыно" законсервировали на зиму еще в конце октября. Уникальное сооружение располагается на острове, инженерная часть включает в себя 80 насосов, более 3 000 светильников, музыкальную станцию. Объект накрыли специальным куполом.

