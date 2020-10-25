В "Царицыне" законсервировали на зиму танцующий фонтан

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Светодинамический фонтан на территории музея-заповедника "Царицыно" законсервировали на зиму. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Уникальное сооружение располагается на острове, инженерная часть включает в себя 80 насосов, более 3 000 светильников, музыкальную станцию. Именно поэтому специалисты приняли решение в холодное время года накрывать фонтан виниловым куполом.

"Демонтировать его на зиму – работа слишком трудоемкая. Экономически целесообразнее поставить укрытие и держать оборудование на месте при небольшой плюсовой температуре", – рассказал начальник участка Горласта Виталий Сизов.

Купол состоит из 8 секторов общим весом более 3 тонн и центральной "шайбы", все элементы конструкции соединяют тысячи болтов и пластин. Форму воздухоопорного сооружения поддерживает постоянно нагнетаемый специальным вентилятором воздух.

По словам Сизова, просто так установить виниловый купол нельзя, сначала собирается так называемый "стол", который закрывает конструкции и оборудование. После монтажа купола специалисты монтирую шлюзы, через которые рабочие попадают внутрь купола. Также эксперты тестируют оборудование и насосы, измеряют сопротивление изоляции, проверяют светильники.

Сизов рассказал, что устанавливают купол около 20 человек, за состоянием фонтана следит один оператор.

Как рассказал эксперт, зимой снег с купола убирают с помощью веревок, в некоторых случаях его могут спустить, например, из-за ледяного снега или дождя. Кусочки льда также могут оставлять микропорезы, которые специалисты устраняют с помощью специальных заплат.

"Купол сам по себе порваться не может – это качественное заводское изделие. Мы к тому же регулярно следим за его состоянием. Этому куполу уже три года, еще пять лет он прослужит. Как резина на автомобиле – надо менять, потому что материал исчерпал срок службы", – рассказал Сизов.

Также отмечается, что купол будет защищать сооружение до начала апреля.

Ранее стало известно, что все желающие могут совершить онлайн-прогулку по отреставрированным достопримечательностям ВДНХ. В путеводителе обозначены 16 точек – павильоны, фонтаны и другие восстановленные объекты ВДНХ. Нажав на любую из них, пользователь найдет фотографии и подробную информацию.