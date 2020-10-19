Создан виртуальный гид по отреставрированным достопримечательностям ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Все желающие могут совершить онлайн-прогулку по отреставрированным достопримечательностям ВДНХ, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина, путеводитель представляет собой карту, на которой обозначены 16 точек – павильоны, фонтаны и другие восстановленные объекты ВДНХ. Нажав на любую из них, пользователь найдет фотографии и подробную информацию.

"Это первый в истории выставки онлайн-гид по отреставрированным объектам. Все желающие из разных уголков страны теперь могут познакомиться с результатами комплексной программы возрождения ВДНХ", – приводятся в материале слова Сергуниной.

Она отметила, что на ВДНХ завершили реставрацию 16 объектов. По 10 объектам завершен ремонт фасадов и интерьеров, еще 23 находятся в работе.

В материале говорится, что в виртуальном гиде можно посмотреть фотографии восстановленных архитектурных памятников, исторические факты, а также историю их реставрации.

К примеру, пользователи могут найти информацию о павильоне № 13 "Здравоохранение", который сохранился от Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ) 1939 года и впоследствии переданном Государственному музею Востока.

Также в виртуальном путеводителе можно найти информацию о павильоне № 34 "Космос" (бывший павильон "Механизация"), построенном в 1939 году. Специалисты приступили к реставрации этого павильона в 2017 году. На сегодняшний день там открыт центр "Космонавтика и авиация".

Также все желающие могут увидеть павильон № 14 Республики Азербайджан, реставрация которого проходила с 2014 по 2019 год.

Кроме того, пользователи могут получить информацию о наиболее известных фонтанах ВДНХ – "Дружба народов" и "Каменный цветок" – и цветниках Центральной аллеи. Обо всех отреставрированных объектах ВДНХ можно узнать с помощью онлайн-гида.

Ранее сообщалось, что в Москве отреставрируют памятник "Солнечная система", который находится на Аллее космонавтов в районе ВДНХ. Монумент не раз становился объектом хулиганских действий. За 12 лет его существования планеты неоднократно оставались без бронзовых орбит, а в 2020 году "Солнечная система" потеряла большую часть элементов.

Кроме того, на ВДНХ готовят к реставрации павильон № 64 "Оптика". Это один из двух сохранившихся скульптурных горельефов ВДНХ, над которым работал целый коллектив именитых мастеров. Второй горельеф есть на питерской станции метро "Нарвская". Изначально 64-й павильон ВДНХ назывался "Ленинград и Северо-Запад". Потом его перестраивали, меняли интерьеры, и сегодня он известен как "Оптика". После реставрации в нем расположится выставочное пространство Российских железных дорог.