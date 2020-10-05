Москвичам рассказали, где посмотреть видеоэкскурсии по ВДНХ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В понедельник, 5 октября, отмечается Всемирный день архитектуры. К этой дате ВДНХ подготовила тематическую онлайн-программу, в рамках которой посетителям расскажут об отреставрированных павильонах и фонтанах, а также об известных архитекторах, которые связаны с выставкой, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Ролики опубликуют на официальных страницах выставки в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook, Instagram и "Одноклассники".

"В серии виртуальных прогулок расскажут о шести исторических павильонах и фонтанах, расположенных на Центральной аллее. Все они являются объектами культурного наследия и были бережно отреставрированы в ходе масштабного проекта возрождения выставки", – рассказали в пресс-службе ВДНХ.

Все желающие смогут узнать об истории создания, авторах и архитектурных особенностях павильона № 34 "Космос", который является самым крупным отреставрированным объектом на постсоветском пространстве, говорится в материале.

Также на онлайн-экскурсиях расскажут о павильоне № 58 "Земледелие". После реставрации в мае прошлого года здесь открылся центр "Слово", посвященный истории кириллической письменности. В подборку также вошли видеоролики о павильоне № 13 "Здравоохранение", павильоне № 14 "Азербайджан" и о фонтанах "Дружба народов" и "Каменный цветок".

Кроме того, все желающие смогут посмотреть на сайте выставки мини-фильм о первом главном архитекторе ВСХВ Вячеславе Олтаржевском.

Ранее сообщалось, что в Москве отреставрируют памятник "Солнечная система", который находится на Аллее космонавтов в районе ВДНХ. Монумент не раз становился объектом хулиганских действий. За 12 лет его существования планеты неоднократно оставались без бронзовых орбит, а в 2020 году "Солнечная система" потеряла большую часть элементов.

Кроме того, на ВДНХ готовят к реставрации павильон № 64 "Оптика". Это один из двух сохранившихся скульптурных горельефов ВДНХ, над которым работал целый коллектив именитых мастеров. Второй горельеф есть на питерской станции метро "Нарвская". Изначально 64-й павильон ВДНХ назывался "Ленинград и Северо-Запад". Потом его перестраивали, меняли интерьеры, и сегодня он известен как "Оптика". После реставрации в нем расположится выставочное пространство Российских железных дорог.