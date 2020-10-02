ВДНХ приглашает присоединиться к Всемирной неделе космоса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

ВДНХ третий год подряд присоединяется к Всемирной неделе космоса, приуроченной к годовщине запуска первого искусственного спутника Земли, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

С 3 по 10 октября на странице главной выставки страны в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" пройдут бесплатные тематические лекции о покорении космоса и новая экскурсия центра "Космонавтика и авиация". Мероприятия будут транслироваться в прямом эфире.

Стартует праздник 3 октября в 18:00 с лекции председателя молодежного совета Русского космического общества популяризатора космонавтики Дениса Прудника.

4 октября в это же время создатель сообщества "Открытый космос" Виталий Егоров прочтет лекцию под названием "Космическая радиация: мифы и реальность".

Кроме того, в этот день в 12:00 в блоге #КосмосИзДома на сайте центра "Космонавтика и авиация" опубликуют специальный материал экскурсоводов, где представят интересные подробности запуска первого искусственного спутника Земли.

8 октября в 19:00 будут транслировать лекцию под названием "Битва двух титанов. История покорения космоса СССР и США". 10 октября в 17:00 лекцию прочтет экскурсовод центра "Космонавтика и авиация" Александр Яровитчук.

9 октября в 13:00 пройдет тематическая экскурсия "От старта до посадки". На ней можно будет рассмотреть в компании гида самые интересные экспонаты, а также познакомиться с процессом подготовки к старту космических кораблей.

Для самых маленьких пользователей Instagram организуют творческий конкурс "Мой первый спутник". Присоединиться к нему можно будет в течение всей праздничной недели – с 3 по 10 октября. Участникам нужно будет нарисовать искусственный спутник Земли или смастерить его модель из подручных материалов.

Вместе с фото в соцсети нужно опубликовать небольшой пост о назначении созданного спутника, а также отметить аккаунты ВДНХ, центра "Космонавтика и авиация" и добавить хештег #Мойпервыйспутник. Победителями станут трое конкурсантов, которые получат билеты в центр "Космонавтика и авиация" и бесплатную экскурсию по его экспозиции.

Также на странице ВДНХ в "Одноклассниках" появился аудиогид "Легенды космоса", где с уст звезд кино и телевидения звучат истории о космических достижениях.

Ранее говорилось, что на ВДНХ в этом году расцвело рекордное количество цветов. Отмечается, что возле павильонов "Оптика" и "Цветоводство и озеленение" были разбиты новые цветники.