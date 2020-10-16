В Дептрансе рассказали, как готовят метро к зиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московское метро готовят к наступлению холодов. О проводимых в преддверии зимы мероприятиях рассказали в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

В настоящее время специалисты устанавливают вторые вестибюльные двери, которые защищают пассажирскую зону от холодного ветра, отметили в Дептрансе.

"К концу месяца около 5 тысяч вторых дверей появятся на всех станциях", – говорится в сообщении.

Кроме того, эксперты уже проверили тепловые сети подземки. К наступлению холодов в метро промыто около 700 воздушно-тепловых завес, которые оборудованы на входе и выходе из метрополитена, чтобы сохранять тепло в вестибюлях.

Также в подземке в полную готовность приведена система обогрева лестничных сходов, чтобы на ступеньках не образовывалась наледь.

"Теперь метро к зиме готово", – заключили в Дептрансе.

Ранее на зимний режим работы перевели фонари и архитектурную подсветку зданий Москвы. Световой день становится короче, поэтому в график работы освещения вносят коррективы.