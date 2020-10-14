Фонари и архитектурную подсветку зданий Москвы перевели на зимний режим работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Уличные фонари и архитектурную подсветку зданий в Москве перевели на зимний режим работы. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, световой день становится короче, поэтому в график работы освещения вносят коррективы.

"Уличные фонари и архитектурно-художественную подсветку зданий теперь включают раньше, соответственно, и работают они дольше", – отметил Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что ранее в столице составили специальный ежедневный график работы городского освещения. По словам Бирюкова, датчики в режиме реального времени сообщают уровень фактической освещенности. Как только показатель достигает определенной отметки, диспетчер получает сигнал о включении или выключении наружного освещения. Кроме того, диспетчер может отступить от графика, если ухудшается погода: начинается снегопад или выдается пасмурный день.

Бирюков рассказал, что архитектурно-художественную подсветку зданий включают одновременно с наружным освещением, а вот отключаются они в разное время. Жилые дома перестают подсвечивать в 23:00, в полночь – административные здания, в час ночи – вестибюли станций метро и в три часа ночи – мосты в центре города.

Также заммэра столицы подчеркнул, что Москва входит в топ-5 самых освещенных городов мира.

"Яркое и красивое освещение – это залог не только безопасности, но и хорошего настроения москвичей и гостей столицы, оно создает праздничную атмосферу, подчеркивает красоту нашего города", – добавил заммэра.

Ранее в Москве завершился сезон фонтанов. Водные комплексы со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защитили специальными конструкциями.