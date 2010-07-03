Депстрой планирует завершить строительство еще трех станций БКЛ до конца года

В Депстрое заявили о том, что до конца 2020 года планируется завершить строительство трех новых станций БКЛ – "Электрозаводской", "Улицы Народного ополчения" и "Мневники". Одна из них – "Электрозаводская" – расположена на северо-восточном участке новой линии. Завершение работ на этом отрезке – от станции "Лефортово" до новой "Рижской" БКЛ – Сергей Собянин назвал "знаковым событием". Разбираемся в особенностях северо-восточного участка БКЛ, а также рассказываем о том, какие станции появятся в этой части Москвы.



Прокладка тоннелей на северо-востоке завершена

Выход щита на станции метро "Рижская". Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В конце сентября завершилась прокладка тоннелей метро на северо-восточном участке БКЛ. Щит "Татьяна" прошел более четырех километров на глубине от 25 до 45 метров, завершив этим прокладку последнего тоннеля глубокого заложения на этом участке.

Сергей Собянин назвал это событие знаковым для метростроения.





Сергей Собянин мэр Москвы Знаковый для метростроения день. Мы на Большой кольцевой линии метро закончили тоннель глубокого заложения. Это последний тоннель нашей линии – от 45 до 70 метров глубины. На первом, северо-восточном участке полностью закончили проходку.

Работы на указанном участке начались еще в 2016 году. И всего за это время щиты построили более 26 километров тоннелей в однопутном исчислении. Однако было это далеко не просто.

В первую очередь много проблем доставила почва. "Проходка велась в крайне сложных условиях: насыпные грунты, плывуны, разрушенные и обводненные известняки, глины различной плотности. Тоннели пересекли реку Яузу", – рассказал заммэра по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев. На протяжении всего участка строители проводили дополнительные мероприятия по откачке грунтовых вод и укреплению грунта.

Большая кольцевая линия (БКЛ) – это 14-я по счету линия Московского метрополитена. В выборе названия для новой ветки участвовали жители столицы с помощью голосования на портале "Активный гражданин". На карте линия отмечена бирюзовым цветом – таким же, какой раньше носила 11-я, Каховская линия метрополитена. Она, кстати, станет частью Большого кольца. В 2011 году началось строительство первого участка новой линии. А уже в 2018-м для пассажиров открылись первые пять станций Большого кольца: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошёвская", "ЦСКА" и "Петровский парк". Завершить строительство и полностью запустить БКЛ планируют в 2023 году. Линия протяженностью 57 километров должна будет стать самой длинной в мире.



Кроме того, работа над землей также проводилась в достаточно стесненных условиях центральной части Москвы: вблизи сооружений Третьего транспортного кольца, в зоне промышленной застройки, под парком "Сокольники", железнодорожными путями Московской железной дороги Ярославского направления, в условиях развитой транспортной инфраструктуры и густой сети инженерных коммуникаций различного назначения.

На своем пути тоннелепроходческий щит прошел через котлованы двух будущих станций "Электрозаводская" и "Сокольники", а конечной точкой стала уникальная демонтажная камера диаметром 30 метров и глубиной 45 метров, располагающаяся недалеко от будущей станции БКЛ "Рижская".

Собянин: проходка северо-восточного участка БКЛ полностью завершена

Какие они, станции на северо-востоке БКЛ

Всего на этом участке БКЛ будет семь остановок. В рамках продления Некрасовской линии 27 марта 2020 года были открыты первые три станции на северо-востоке Большого кольца. Это станции "Лефортово", "Авиамоторная" с пересадкой на Калининскую линию и "Нижегородская" с пересадкой на МЦК.

"Электрозаводская"

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Следующей откроется "Электрозаводская". Она расположилась в Басманном районе вдоль Семеновской набережной, примыкая к путям Казанского направления МЖД. По словам руководителя Депстроя Москвы Рафика Загрутдинова, строительство этой станции планируют завершить до конца года.

Здесь пассажиры смогут сделать пересадку на "Электрозаводскую" станцию Арбатско-Покровской линии или, соответственно, перейти на платформу примыкающих железнодорожных путей. Планируемый пассажиропоток нового объекта метро – 337 тысяч человек в сутки и 33,7 тысячи человек в самое загруженное время.

Вход в наземный вестибюль станции сделают полностью прозрачным, а фасад покроют перфорированными панелями, которые помогут создать иллюзию трехмерного пространства.

Сама станция будет выполнена в разных нейтральных оттенках серого цвета. Одну из стен перрона украсят картиной сражения, выполненной из плитки. На потолке станции расположатся декоративные ниши в форме колец. Туда поместят светодиоды, которые будут использоваться для освещения.

"Сокольники"

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 4

Открываться станции будут практически по порядку. Следом за "Электрозаводской" в 2021 году планируют ввести в эксплуатацию "Сокольники". Эта станция неглубокого заложения – ее глубина всего 34 метра. Вестибюли расположатся на Сокольнической площади: выходы из северного крыла будут вести в переход под Сокольническим Валом и к парку "Сокольники", выход из южного – на станцию "Сокольники" Сокольнической линии.

С дизайном станции помогли определиться москвичи. Голосование проходило на портале "Активный гражданин", в ходе которого выиграл проект московского архбюро Map Architects.

Дизайн будет выполнен в стиле хай-тек. В оформлении станции будут использовать красный, белый и серый цвета. Центральную платформу выполнят из разноцветного натурального камня. Потолок украсят светодиодными лампочками, которые будут создавать иллюзию мерцающего звездного неба.

Кроме того, в проекте видна любовь его создателей к стеклянным стенам. Они будут разделять пространство у эскалаторов, а также вестибюль "Сокольников" БКЛ будет практически полностью выполнен из стекла.

"Рижская"

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"Рижская" БКЛ расположена под проспектом Мира. Выходы из вестибюлей будут вести на Рижскую площадь и к пересадке на одноименную станцию Калужско-Рижской линии. Кроме этого, станция будет нести и другие важные транспортные функции.





Сергей Собянин мэр Москвы Станция "Рижская" очень важная, нужная. Она войдет в состав одного из крупнейших ТПУ, который объединит две станции метро и три Московских центральных диаметра.

Ее дизайн выбрали в ходе международного архитектурного конкурса. На "Рижской" БКЛ только одна островная платформа. Ее украсят 12 металлических арок высотой до четырех метров со встроенной подсветкой. Также есть элемент, повторяющий архитектуру Рижского железно-дорожного вокзала: арка – символ приглашения войти в город.

Самый главный декоративный элемент проекта – цифровое табло. Оно расположится на центральной стене перед выходом со станции, будет центром этой идеи. Создателями проекта было принято решение сделать его в форме арки. Часы, выполненные в такой форме, несут в себе идею временного портала и создают основу дизайна всей станции. Они, кстати, и время показывать будут.

Правда, пройти сквозь временную арку возможность представится не скоро. Планируется, что "Рижская" БКЛ откроется только в 2022 году.

"Марьина Роща"

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 7

В тот же год планируют закончить и "Марьину Рощу" БКЛ с пересадкой на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии. В настоящий момент работы по этому объекту выполнены пока только на 50%.

Один вестибюль станции с рабочим названием расположится вдоль 5-го проезда Марьиной Рощи. Выходы будут вести к улице Шереметьевской, 2-й улице Марьиной Рощи, остановкам наземного транспорта, жилой и общественной застройке.

Вестибюль, кстати, будет необычным: снаружи его украсят сферы диаметром 2,5 метра из полированной нержавеющей стали. Вес половины сферы составляет порядка 350–370 килограммов. Их установят уже в 2021 году.

Сама станция внутри будет оформлена в светлых тонах. Основа дизайна – эстетика фарфора: округлые колонны в вестибюле напомнят хрупкую фарфоровую посуду, а мраморные плиты в облицовке стен будут словно покрыты мелкими трещинами, что придаст им исторический облик.

На полу будет лежать износостойкий светлый гранит, потолок станции сделают сводчатым – благодаря особенной подсветке он будет казаться бесконечным. Вестибюль также украсят сферические объемы – они задекорируют колонны.

Станция БКЛ "Марьина Роща" будет связана с МЦД-2, а позже – и с МЦД-4. На первом этапе для перехода на линии МЦД будет построен крытый надземный переход и платформа с навесом. Впоследствии платформа появится для четвертого диаметра.

