Сферы для павильона станции метро "Марьина Роща" установят в 2021 году

Фото: Москомархитектура

В сентябре 2021 года у наземного павильона строящейся станции "Марьина Роща" БКЛ появятся сферы из нержавеющей стали, сообщили в Москомархитектуре.

"Для начала шары нужно выравнять, а потом распилить. Одна часть будет находиться в интерьере, а другая снаружи, тем самым создается эффект единого шара. Предотвращать промерзание будут стеклопакеты, которые находятся у них внутри", – рассказали в ведомстве.

Сферы диаметром 2,5 метра изготавливают из полированной нержавеющей стали, толщина которой составляет три миллиметра. Вес половины сферы составляет порядка 350–370 килограммов, говорится в релизе Москомархитектуры.

Уточняется, что станция будет оформлена в светлых тонах, в вестибюле расположатся округлые колонны, напоминающие хрупкую фарфоровую посуду, а в качестве опор наземного фойе выступят огромные шары.

Ранее сообщалось, что станция метро "Марьина Роща" Большой кольцевой линии будет связана с МЦД-2, а в будущем – с МЦД-4. На первом этапе для перехода на линии МЦД будет построен крытый надземный переход и платформа с навесом. Впоследствии платформа появится для четвертого диаметра.

Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что в настоящее время на станции "Марьина Роща" БКЛ завершено примерно 50% от основных работ. Строительство станции планируется завершить в 2022 году.