Станцию метро "Марьина Роща" БКЛ свяжут пересадками с МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Станция метро "Марьина Роща" Большой кольцевой линии будет связана с МЦД-2, а в будущем – с МЦД-4, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Он сообщил, что на первом этапе для перехода на вторые Московские центральные диаметры будет построен крытый надземный переход и платформу с навесом. Впоследствии платформа появится для МЦД-4.

Бочкарев заявил, что в настоящее время на станции "Марьина Роща" БКЛ завершено примерно 50% от основных работ. Строительство станции планируется завершить в 2022 году.

"Причем выполнено много самых тяжелых работ, таких как проходка перегонных тоннелей. Сейчас идет так называемое раскрытие станции до необходимых размеров", – рассказал Бочкарев.

Ранее он сообщил, что "Марьина роща" БКЛ будет станцией глубокого заложения. В связи с этим работы ведутся без применения тоннелепроходческих щитов. Бочкарев отметил, что специалисты работают над возможностями ускорить строительство станции.

17 июня началось строительство остановочного пункта "Марьина Роща" МЦД-2. Станция будет расположена между остановками Рижская и Дмитровская Рижского направления.