Станцию метро "Марьина Роща" БКЛ свяжут пересадками с МЦД

12:46
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Станция метро "Марьина Роща" Большой кольцевой линии будет связана с МЦД-2, а в будущем – с МЦД-4, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
Он сообщил, что на первом этапе для перехода на вторые Московские центральные диаметры будет построен крытый надземный переход и платформу с навесом. Впоследствии платформа появится для МЦД-4.
Бочкарев заявил, что в настоящее время на станции "Марьина Роща" БКЛ завершено примерно 50% от основных работ. Строительство станции планируется завершить в 2022 году.
"Причем выполнено много самых тяжелых работ, таких как проходка перегонных тоннелей. Сейчас идет так называемое раскрытие станции до необходимых размеров", – рассказал Бочкарев.
Ранее он сообщил, что "Марьина роща" БКЛ будет станцией глубокого заложения. В связи с этим работы ведутся без применения тоннелепроходческих щитов. Бочкарев отметил, что специалисты работают над возможностями ускорить строительство станции.
17 июня началось строительство остановочного пункта "Марьина Роща" МЦД-2. Станция будет расположена между остановками Рижская и Дмитровская Рижского направления.
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