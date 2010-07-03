Как менялся Белорусский вокзал в течение 150 лет

Белорусский вокзал отмечает 150 лет со дня своего открытия. В конце XIX века из Петербурга сюда прибывали на коронацию последние российские императоры, а в 1941 году отсюда уезжали на фронт москвичи. Как строился Белорусский вокзал и какие изменения произошли за полтора столетия – в материале Москвы 24.

Фото: Наум Грановский/ТАСС

Современная площадь Тверская Застава, где расположился Белорусский вокзал, возникла в 1742 году вместе со строительством Камер-Коллежского вала. В XVI веке здесь существовала Тверская-Ямская слобода и проходил оживленный Тверской тракт, который позднее стал называться Петербургским.

Строительство первого железнодорожного направления началось во второй половине 1860-х годов. Дорога шла от Москвы к Смоленску, затем стали строить пути в направлении Минска и Варшавы. Сам вокзал начали возводить весной 1869 года, он стал шестым по счету в Москве и назывался Смоленским. Торжественное открытие состоялось 19 сентября 1870 года.

Фото: репродукция фотохроники ТАСС

Название вокзала менялось несколько раз. В 1871 году, когда дорогу продлили до Бреста, вокзал получил название Брестский. К 1907 году количество пассажиров настолько увеличилось, что было решено провести реконструкцию сооружения. В 1912 году вокзал, как и железную дорогу, переименовали и назвали Александровским в честь императора Александра Павловича.

Летом 1922 года дороги были объединены в Московско-Белорусско-Балтийскую, вокзал стал называться Белорусско-Балтийским. Нынешнее название Белорусский вокзал приобрел в мае 1936 года, когда железные дороги были в очередной раз реорганизованы. Именно отсюда в 1941 году москвичи уходили на фронт, и здесь же 10 мая 1945 года встречали первый поезд Победы, буквально закидывая его цветами.

Триумфальная арка у Белорусского вокзала. Фото: репродукция Фотохроники ТАСС

Однако в 1990-е годы ключевая площадь Москвы переживала непростые времена. Здесь велась хаотичная торговля, площадь была заставлена различными ларьками и большим количеством машин, создающих вокруг нескончаемые пробки. Позже возникла идея построить здесь торговый центр, который только усугубил бы все эти проблемы. Уже вырыли котлованы, практически началась стройка, но в 2011 году начались переговоры с инвестором, и проект был снят.

"В конце концов приняли решение восстановить эту площадь, вернуть на место памятник Максиму Горькому, вернуть Москве эту историческую площадь, сделать ее действительно одной из самых лучших московских привокзальных площадей", – заявил в свое время Сергей Собянин. Реконструкция площади Тверской заставы прошла в рамках программы "Моя улица", запущенной мэром.

Фото: Наум Грановский/ТАСС; портал мэра и правительства Москвы

В 2007 году компания "Аэроэкспресс" начала реконструкцию вокзала для того, чтобы организовать железнодорожное сообщение с аэропортом "Шереметьево". Новый аэровокзал расположился в четвертом зале Белорусского вокзала площадью 600 квадратных метров. Сегодня он является визитной карточкой Москвы для туристов, которые приезжают сюда из аэропорта. Кроме того, здесь можно пройти регистрацию на авиарейс перед вылетом из Шереметьево.

Фото: Трепетов Борис/Фотохроника ТАСС; портал мэра и правительства Москвы

Свой 150-летний юбилей Белорусский вокзал встречает с новым парком. Отсюда отправляются пригородные экспрессы в Одинцово, Можайск, Звенигород и Усово. На вокзале в трех пассажирских парках действуют 15 приемо-отправочных путей, а после недавней модернизации на запад ведут уже четыре главных пути.

Одним из значительных обновлений к юбилею вокзала стало завершение строительства транспортно-пересадочного узла с левой стороны от исторического здания вокзала. Теперь пассажиры ускоренных маршрутов могут пройти в турникетный павильон прямо с привокзальной площади, минуя общий пассажиропоток.

Фото: Христофоров Валерий/Фотохроника ТАСС; портал мэра и правительства Москвы

Сегодня Белорусский вокзал является технологичным многофункциональным комплексом. Там есть комфортные залы ожидания, гостиница, кафе, медпункт, детские уголки и бесплатные туалеты. Вокзал оборудован автоматическими камерами хранения, бесплатным Wi-Fi и зарядными станциями. А с помощью электронного справочного бюро можно обратиться к дежурному диспетчеру с вопросом по видеосвязи.

В ожидании поезда горожане и гости города могут отдохнуть в одной из пяти зеленых зон с лавочками, подогревом и USB-зарядниками. Для маломобильных пассажиров установлены пандусы и подъемники, оборудованы санитарные комнаты. Для слабовидящих размещены тактильно-контрастные указатели. Кассовые залы и залы ожидания оборудованы индукционными системами для слабослышащих людей.

Фото: Анатолий Сергеев-Васильев/РИА Новости; портал мэра и правительства Москвы

В день 150-летнего юбилея здание Белорусского вокзала украсят, а по громкоговорителям прозвучат поздравления. Для москвичей и гостей столицы будет организована бесплатная экскурсия, где расскажут о необычных фактах вокзала, познакомят участников с его достопримечательностями и угостят сладостями. Сбор запланирован около памятника "Прощание славянки" в 12:00.

