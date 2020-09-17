Здание Белорусского вокзала украсят в честь его 150-летия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
19 сентября, в честь 150-летия Белорусского вокзала его гости смогут посетить бесплатную экскурсию и угоститься сладкими сувенирами. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.
"В честь 150-летнего юбилея здание Белорусского вокзала будет празднично украшено, по громкоговорящей связи будут звучать поздравления, а пассажирам раздадут сладкие сувениры с изображением вокзала", – сказано в сообщении.
Отмечается, что начало экскурсии будет в 12:00. Общий сбор запланирован около памятника "Прощание Славянки", расположенного на широком перроне вокзала. Пройти к нему можно через подъезд № 1. На экскурсии гостям расскажут о необычных фактах вокзала, а также познакомят с его достопримечательностями.
Ранее сообщалось, что на сайте акции "День без турникетов" появились новые виртуальные экскурсии.
Москвичам предлагают не выходя из дома посетить семейный парк аттракционов "Сказка", музей "Бункер-42", аэропорт Домодедово, Центральный московский ипподром, завод гипсовой лепнины "Дикарт", Центр организации дорожного движения правительства Москвы и столичный зоопарк.
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