Здание Белорусского вокзала украсят в честь его 150-летия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

19 сентября, в честь 150-летия Белорусского вокзала его гости смогут посетить бесплатную экскурсию и угоститься сладкими сувенирами. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

"В честь 150-летнего юбилея здание Белорусского вокзала будет празднично украшено, по громкоговорящей связи будут звучать поздравления, а пассажирам раздадут сладкие сувениры с изображением вокзала", – сказано в сообщении.

Отмечается, что начало экскурсии будет в 12:00. Общий сбор запланирован около памятника "Прощание Славянки", расположенного на широком перроне вокзала. Пройти к нему можно через подъезд № 1. На экскурсии гостям расскажут о необычных фактах вокзала, а также познакомят с его достопримечательностями.

Ранее сообщалось, что на сайте акции "День без турникетов" появились новые виртуальные экскурсии.

Москвичам предлагают не выходя из дома посетить семейный парк аттракционов "Сказка", музей "Бункер-42", аэропорт Домодедово, Центральный московский ипподром, завод гипсовой лепнины "Дикарт", Центр организации дорожного движения правительства Москвы и столичный зоопарк.

