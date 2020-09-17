Новые виртуальные экскурсии появились на сайте акции "День без турникетов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На сайте акции "День без турникетов" появились новые виртуальные экскурсии, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Москвичам предлагают не выходя из дома посетить семейный парк аттракционов "Сказка", музей "Бункер-42", аэропорт Домодедово, Центральный московский ипподром, завод гипсовой лепнины "Дикарт", Центр организации дорожного движения правительства Москвы и столичный зоопарк. Всего для пользователей подготовили 13 новых видеоэкскурсий.
"Участникам "Дня без турникетов" были доступны как офлайн-экскурсии, так и виртуальные прогулки. В дни проведения акции сайт проекта набрал более 150 тысяч просмотров. Акция собрала 39 компаний-участниц. Из них 26 – представители креативной сферы", – рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
"День без турникетов" – это городская акция, участники которой могут бесплатно посетить столичные производства, инновационные центры, небольшие мастерские, технопарки, ИТ-компании. Она проходила с 7 по 13 сентября в рамках Российской недели креативных индустрий. Ее участниками стали более 3,5 тысячи человек.
Ранее акция проходила в столице с 23 по 25 июля. Желающие к ней присоединиться смогли поучаствовать в чемпионате по квизу, побывать на виртуальной экскурсии по производству шаров для пейнтбола или прогуляться в парке аттракционов.
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