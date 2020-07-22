Экскурсии и чемпионат по квизу. Акция "День без турникетов" стартует 23 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Очередная акция "День без турникета" пройдет в столице с 23 по 25 июля, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Желающие к ней присоединиться смогут поучаствовать в чемпионате по квизу, побывать на виртуальной экскурсии по производству шаров для пейнтбола или прогуляться в парке аттракционов.

На офлайн-мероприятия нужно зарегистрироваться. Все три дня акции в парке аттракционов "Сказка" будут проходить бесплатные экскурсии. 23 июля будет доступна смотровая площадка Panorama 360 в одной из башен делового центра "Москва-Сити", а 25 июля можно будет попасть на Центральный московский ипподром.

Кроме того, 23 июля в 11:00 на сайте акции будет доступна видеотрансляция семи онлайн-экскурсий. Желающие смогут виртуально побывать на производстве шаров для пейнтбола Proshar, в химчистках-прачечных сети "Диана", частной медицинской компании "Инвитро" и дизайн-студии Art4You.

Во время акции в мобильном приложении "День без турникетов" состоится чемпионат по квизу. Участники будут играть друг с другом или с искусственным интеллектом, набирая баллы. Каждый день в 18:00 на страницах проекта в соцсетях будут публиковать их рейтинг. По итогу определят трех победителей, имена которых станут известны 25 июля. Они смогут побывать на экскурсиях в рамках следующей акции.

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал, что число просмотров онлайн-экскурсий, размещенных на сайте акции, достигло 25,5 тысячи.

"Проверить полученные благодаря проекту знания можно с помощью мобильного приложения – его уже скачали около двух тысяч человек. Они активно соревнуются в онлайн-квизе, поэтому соответствующий чемпионат станет главным событием акции "День без турникетов", – добавил он.

"День без турникетов" – это городская акция, участники которой могут бесплатно посетить столичные производства, инновационные центры, небольшие мастерские, технопарки, ИТ-компании.

В апреле у акции появилось мобильное приложение. Зарегистрированные пользователи смогут воспользоваться сервисом для записи на экскурсии, а также настроить уведомления о предстоящих мероприятиях.

Помимо этого, в приложение включены интеллектуально-развлекательные викторины. Вопросы связаны со сферами туризма, городского развития, искусства, кино, электроники. Также на платформе можно будет посостязаться с искусственным интеллектом в режиме офлайн.