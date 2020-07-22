Экскурсии и чемпионат по квизу. Акция "День без турникетов" стартует 23 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Очередная акция "День без турникета" пройдет в столице с 23 по 25 июля, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Желающие к ней присоединиться смогут поучаствовать в чемпионате по квизу, побывать на виртуальной экскурсии по производству шаров для пейнтбола или прогуляться в парке аттракционов.
На офлайн-мероприятия нужно зарегистрироваться. Все три дня акции в парке аттракционов "Сказка" будут проходить бесплатные экскурсии. 23 июля будет доступна смотровая площадка Panorama 360 в одной из башен делового центра "Москва-Сити", а 25 июля можно будет попасть на Центральный московский ипподром.
Кроме того, 23 июля в 11:00 на сайте акции будет доступна видеотрансляция семи онлайн-экскурсий. Желающие смогут виртуально побывать на производстве шаров для пейнтбола Proshar, в химчистках-прачечных сети "Диана", частной медицинской компании "Инвитро" и дизайн-студии Art4You.
Во время акции в мобильном приложении "День без турникетов" состоится чемпионат по квизу. Участники будут играть друг с другом или с искусственным интеллектом, набирая баллы. Каждый день в 18:00 на страницах проекта в соцсетях будут публиковать их рейтинг. По итогу определят трех победителей, имена которых станут известны 25 июля. Они смогут побывать на экскурсиях в рамках следующей акции.
Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал, что число просмотров онлайн-экскурсий, размещенных на сайте акции, достигло 25,5 тысячи.
"Проверить полученные благодаря проекту знания можно с помощью мобильного приложения – его уже скачали около двух тысяч человек. Они активно соревнуются в онлайн-квизе, поэтому соответствующий чемпионат станет главным событием акции "День без турникетов", – добавил он.
"День без турникетов" – это городская акция, участники которой могут бесплатно посетить столичные производства, инновационные центры, небольшие мастерские, технопарки, ИТ-компании.
В апреле у акции появилось мобильное приложение. Зарегистрированные пользователи смогут воспользоваться сервисом для записи на экскурсии, а также настроить уведомления о предстоящих мероприятиях.
Помимо этого, в приложение включены интеллектуально-развлекательные викторины. Вопросы связаны со сферами туризма, городского развития, искусства, кино, электроники. Также на платформе можно будет посостязаться с искусственным интеллектом в режиме офлайн.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: