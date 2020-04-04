Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Мобильное приложение появилось у акции "День без турникетов". Зарегистрированные пользователи смогут воспользоваться сервисом для записи на экскурсии, а также настроить уведомления о предстоящих мероприятиях, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Нам есть, что предложить участникам виртуальных экскурсий и онлайн-развлечений. Появление мобильного приложения позволит сделать участие в акции еще более комфортным и интересным для пользователей", – отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Помимо этого, в приложение включены интеллектуально-развлекательные викторины. Вопросы связаны со сферами туризма, городского развития, искусства, кино, электроники.
Также на платформе можно будет посостязаться с искусственным интеллектом в режиме офлайн.
Ранее сообщалось об онлайн-формате акции "День без турникетов. Принять участие в ней могли не только москвичи, но и жители других регионов.