Сезон фонтанов завершился в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве завершился сезон фонтанов, сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

"Сезон работы фонтанов завершен, в течение сегодняшнего дня они будут выключены, после чего специалисты приступят к проведению мероприятий по консервации объектов", – отметил Бирюков.

Он напомнил, что в связи с теплой погодой было принято решение о продлении сезона фонтанов до 10 октября. Бирюков подчеркнул, что водные комплексы со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами будут защищены специальными конструкциями.

В частности, на фонтанах "Репинский" и "Пушкинский" установят металлические щиты. Сухие комплексы в парках и на площадях будут оборудован защитными экранами. Плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду будут полностью демонтированы.

Бирюков отметил, что во время открытия нового сезона все водные комплексы будут обработаны специальным раствором. Также специалисты проверят лампы, подсветки и трубы, сообщил заммэра.

Ранее стало известно, что фонтан появится в кинотеатре "Художественный". Сообщалось, что его воссоздадут по чертежам архитектора Федора Шехтеля. Планируется, что работы будут завершены до конца 2020 года.

До этого была завершена реконструкция фонтана во дворе жилого комплекса в Лефортове. Его не обслуживали более 15 лет. Кроме того, во дворе провели и другие работы по благоустройству: в частности, были обновлены тротуары и бордюр, а также разбили газон.