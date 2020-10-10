Сезон фонтанов завершился в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве завершился сезон фонтанов, сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
"Сезон работы фонтанов завершен, в течение сегодняшнего дня они будут выключены, после чего специалисты приступят к проведению мероприятий по консервации объектов", – отметил Бирюков.
Он напомнил, что в связи с теплой погодой было принято решение о продлении сезона фонтанов до 10 октября. Бирюков подчеркнул, что водные комплексы со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами будут защищены специальными конструкциями.
В частности, на фонтанах "Репинский" и "Пушкинский" установят металлические щиты. Сухие комплексы в парках и на площадях будут оборудован защитными экранами. Плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду будут полностью демонтированы.
Бирюков отметил, что во время открытия нового сезона все водные комплексы будут обработаны специальным раствором. Также специалисты проверят лампы, подсветки и трубы, сообщил заммэра.
Ранее стало известно, что фонтан появится в кинотеатре "Художественный". Сообщалось, что его воссоздадут по чертежам архитектора Федора Шехтеля. Планируется, что работы будут завершены до конца 2020 года.
До этого была завершена реконструкция фонтана во дворе жилого комплекса в Лефортове. Его не обслуживали более 15 лет. Кроме того, во дворе провели и другие работы по благоустройству: в частности, были обновлены тротуары и бордюр, а также разбили газон.
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