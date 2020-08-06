Реконструкцию фонтана завершили в Лефортове

08:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Во дворе жилого комплекса в столичном районе Лефортово была завершена реконструкция фонтана. Работы выполнили в рамках благоустройства территории рядом со станцией метро "Авиамоторная", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В настоящий момент продолжаются пусконаладочные работы. "Фонтан во дворе никто не обслуживал уже более 15 лет. За эти годы пришли в негодность как механизм подачи воды, так и сами чаши. Облицовка полностью осыпалась, о ее изначальном цвете можно было только догадываться", – заявили представители департамента капитального ремонта города.
В дальнейшем на общественных обсуждениях был согласован проект благоустройства столичной территории. Облик выбирали местные жители и управа Лефортово.
Рабочие полностью демонтировали основание фонтана, работы потребовались для подведения новых инженерных сетей. Кроме того, контролирует работу фонтана теперь специальная программа, которая может автоматически включать и отключать его.
"Нижнюю и верхнюю чашу отлили из бетона. В высоту конструкция получилась более двух метров. Облицовку выполнили из синей плитки-мозаики трех оттенков. Бортовую часть и основание выложили темно-синим, а поверхность чаш – тоже синим, но более светлого оттенка", – делятся в пресс-службе департамента.
При этом во дворе также обновили тротуары, установили бордюры, поменяли асфальт на проезжей части и разбили газон площадью 3,1 тысячи квадратных метров.
Ранее говорилось, что большой розарий откроется в парке "Сокольники" после ремонта. Цветочное наполнение сада также изменилось – в розарии высадили 36 новых сортов.
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